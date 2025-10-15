जम्मू-कश्मीर उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, पढ़ें किसे कहां से मिला टिकट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर में आगामी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नामों की घोषणा की है, जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। भाजपा का लक्ष्य सभी सीटों पर जीत हासिल करना है और इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है।

उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट (File Photo)