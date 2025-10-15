Language
    जम्मू-कश्मीर उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, पढ़ें किसे कहां से मिला टिकट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:14 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर में आगामी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नामों की घोषणा की है, जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। भाजपा का लक्ष्य सभी सीटों पर जीत हासिल करना है और इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है।

    उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने जम्मू जिले के नगरोटा से देवयानी राणा व कश्मीर की बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन को अपना उम्मीदवार बनाया है।

    देवयानी राणा, भाजपा के विधायक रहे देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री हैं। नगरोटा के विधायक देवेंद्र राणा का गत वर्ष निधन हो गया था। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की सूची बुधवार को राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी की गई।