जम्मू के बिश्नाह में गोकुल गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, अन्य की तलाश में दबिश

संवाद सहयोगी, बिश्नाह। दीवाली की रात अरनिया थाना क्षेत्र के गांव स्लैड़ में नागी गैंग और गोकुल गैंग के बीच हुए गैंगवार में पुलिस ने गोकुल गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस गैंगवाल में गोकुल गैंग के सदस्यों ने नागी गैंग के सरगना शेखर कुमार उर्फ नागी पर तेजधार हथियार से हमला किया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

शेखर का इलाज पंजाब के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से फरार चल रहे हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तीन विशेष टीमें गठित की थीं। इन टीमों ने गोकुल गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शिवम सैनी, नरेश कुमार उर्फ मेजर और संजय कुमार के रूप में हुई है, जो क्रमशः अरनिया, कोटली भगवाना और पिंडी खुर्द के निवासी हैं।