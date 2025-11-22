Language
    जम्मू-आरएस पुरा मार्ग पर बाइक फिसलने से चालक जख्मी, जीएमसी अस्पताल में भर्ती

    By Jaimbal Choudhary Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    संवाद सहयोगी जागरण मीरा साहिब। गांव टिंडे कलॉ के पास जम्मू आरएस पुरा मार्ग पर एक बाइक चालक बाइक स्लिप होने के कारण घायल हो गया| घायल की पहचान रमेश कुमार निवासी रोई मोड़ के रूप में हुई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जीएमसी में भर्ती कराया| जानकारी के अनुसार बाइक चालक आरएस पुरा से अपने काम की ओर जा रहा था कि अभी गांव टिंडे कल के पास ही पहुंचा था कि एक मोड़ पर बाइक से नियंत्रण खो बैठा और बाइक स्लिप हो गई जिसके चलते बह सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आई| उधर आसपास से गुजर रहे लोगों ने घायल अवस्था में उसे सड़क से उठाया और इसके साथ ही पुलिस को भी सूचित किया|

