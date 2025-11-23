जम्मू: 34 साल बाद बड़ा खुलासा! यासीन मलिक ने ही श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर चलाई थीं गोलियां, दो गवाहों ने की पहचान

जागराण न्यूज नेटवर्क, जम्मू। श्रीनगर में वर्ष 1990 में वायुसेना के अधिकारी सहित चार कर्मियों की हत्या के मामले में शनिवार को जम्मू की टाडा कोर्ट में दो प्रमुख चश्मदीद गवाहों ने आतंकी व मुख्य आरोपित यासीन मलिक समेत चार की पहचान कर ली है। इनमें जावेद मीर, नाना जी और शौकत बख्शी शामिल है।

टाडा कोर्ट में शनिवार को यासीन मलिक, जावेद मीर, नाना जी और शौकत बख्शी की पेशी हुई। यासीन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तिहाड़ जेल से कार्यवाही में पेश हुआ। इस दौरान जिरह के लिए बुलाए दोनों प्रमुख गवाहों ने यासीन मलिक समेत चारों की पहचान मुख्य आरोपी के तौर पर की।

गवाहों ने कोर्ट में क्या कहा? वाहों में वायुसेना के एक स्टाफर और एक अन्य चश्मदीद शामिल थे। उन्होंने कोर्ट में गवाही देते हुए यासीन को उस हत्याकांड का मुख्य शूटर बताया। उन्होंने दावा किया कि यासीन ही वह व्यक्ति था, जिसने गोलियां चलाई थीं।