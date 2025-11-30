Jammu Kashmir News: कश्मीर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुसा भालू, छात्राओं में फैली दहशत

लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ ही समय बाद, आवारा कुत्तों के एक झुंड ने भालू का पीछा करना शुरू कर दिया। भागने के प्रयास में भालू एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और चहारदीवारी फांदकर गर्ल्स हास्टल के अंदर गिर गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया।

इसके तुरंत बाद आपातकालीन कार्रवाई शुरू की गई और छात्राओं को अपने कमरों में रहने की सलाह दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भालू को सबसे पहले सदरबल क्षेत्र में देखा गया, जहां वह फुटपाथ पर टहल रहा था।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हास्टल में शुक्रवार शाम एक भालू के घुसने से दहशत फैल गई।

विवि के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और वन्यजीव विभाग को सूचित किया। भालू का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, क्योंकि टीमों के पहुंचने तक भालू परिसर के अंदर चला गया था।

चीफ प्राक्टर प्रो. इम्तियाज़ अहमद खान ने बताया कि भालू गर्ल्स हास्टल से होकर गुजरा और फिर आसपास के इलाके में गायब हो गया।

उन्होंने छात्राओं को सख्त निर्देश दिए कि जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में न आ जाए, वे अपने कमरों में ही रहें। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में श्रीनगर के बाहरी इलाकों में भालुओं के देखे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, विशेषकर शरद ऋतु के अंत में, जब ये वन्यजीव भोजन की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आते हैं।