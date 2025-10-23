जम्मू की अदालत ने BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास को भेजा समन
जम्मू के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और अन्य को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह समन सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन मेहता की शिकायत पर आधारित है। शिकायत में मन्हास और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ मीडिया संपादकों को भी आरोपी बनाया गया है। मामला बीएनएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (सब जज) ने सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन मेहता द्वारा दायर एक शिकायत के संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और अन्य को अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए एक समन नोटिस जारी किया है।
अदालत के आदेश के अनुसार, यह शिकायत मन्हास और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) से जुड़े अन्य अधिकारियों और कई मीडिया संपादकों, जिनमें रतन सिंह गिल (द नॉर्थलाइन्स), शफकत हुसैन बुखारी (द कश्मीर होराइजन), फारूक अहमद वानी (ब्राइटर कश्मीर) और द इंडियन न्यूज सर्विस के एक पत्रकार शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ है।
