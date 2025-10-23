जम्मू की अदालत ने BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास को भेजा समन

जम्मू के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और अन्य को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह समन सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन मेहता की शिकायत पर आधारित है। शिकायत में मन्हास और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ मीडिया संपादकों को भी आरोपी बनाया गया है। मामला बीएनएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।