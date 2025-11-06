बारामूला: खतरनाक स्टंट करते बाइकर गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुए एक स्टंट बाइकिंग घटना पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करते हुए, बारामूला पुलिस ने इसमें शामिल युवक को हिरासत में ले लिया है।

आरोपी की पहचान पुथर क्रेरी के शाहिद असद डार के रूप में हुई है, जिसे बुधवार को ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करते देखा गया था। उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 207 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को ज़ब्त कर लिया गया है।