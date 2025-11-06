बारामूला: खतरनाक स्टंट करते बाइकर गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई
बारामूला पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना गैरकानूनी है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुए एक स्टंट बाइकिंग घटना पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करते हुए, बारामूला पुलिस ने इसमें शामिल युवक को हिरासत में ले लिया है।
आरोपी की पहचान पुथर क्रेरी के शाहिद असद डार के रूप में हुई है, जिसे बुधवार को ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करते देखा गया था। उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 207 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को ज़ब्त कर लिया गया है।
यह ऑपरेशन पुलिस स्टेशन गुलमर्ग ने एसीपीओ टंगमर्ग और गुलमर्ग पुलिस थाने के थाना प्रभारी की देखरेख में किया गया जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक कानूनों को सख्ती से लागू करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
