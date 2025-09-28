Language
    बारामुला में स्कूल बस ने भेड़ों और बकरियों के झुंड को रौंदा, 18 मवेशी की मौत

    By satnam singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:15 PM (IST)

    बारामुला कश्मीर में एक तेज़ रफ़्तार स्कूल बस ने 18 भेड़-बकरियों को कुचल दिया जिससे एक गरीब पशुपालक परिवार का जीवन संकट में आ गया। घटना कुंजर-टंगमार्ग मार्ग पर हुई जहाँ मवेशी सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है जबकि पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद और ज़िम्मेदार चालकों पर सख़्त कार्रवाई करने की मांग की है।

    बारामुला में स्कूल बस ने रौंदा भेड़ों और बकरियों का झुंड। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तर कश्मीर के बारामुला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में लगभग 18 भेड़-बकरियों मारी गई। कुंजर के पास टंगमार्ग रोड पर एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने एक झुंड को कुचल दिया। इस हादसे ने एक गरीब पशुपालक परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है, क्योंकि यही मवेशी उनकी रोज़ी-रोटी का एकमात्र सहारा थे।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब भेड़-बकरियों का झुंड सड़क पार कर रहा था और स्कूल बस, जो तेज रफ्तार में थी, ने नियंत्रण खोकर सीधे जानवरों को रौंद डाला। अधिकतर मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, और दृश्य बेहद दर्दनाक था। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक औपचारिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

    पशुपालक परिवार, जो अत्यंत गरीब बताया जा रहा है, ने कहा कि ये जानवर ही हमारा सब कुछ थे। इनके बिना हमारा जीवन यापन करना नामुमकिन हो गया है। हमारी आजीविका पूरी तरह तबाह हो गई है। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुंजर–टंगमार्ग और गुलमर्ग के रास्तों पर तेज रफ्तार वाहन चलाना आम हो चुकी है।

    कई जागरूकता अभियानों के बावजूद अधिकांश चालक यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, जिससे इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जब तक नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं।

    प्रशासन की ओर से जल्द ही परिवार की क्षति का आंकलन कर मुआवजे की संभावना जताई जा रही है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने फिर से अपील की है कि चालक विशेष रूप से उन इलाकों में गति सीमा का पालन करें, जहां स्थानीय लोग और उनके मवेशी सड़क पार करते हैं।