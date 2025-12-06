बजरंग दल ने डिप्टी CM सुरिंद्र चौधरी के बयान पर किया पलटवार, कहा- मेडिकल कॉलेज मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही NC

जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज मुद्दे को नेशनल कांफ्रेंस धार्मिक रंग दे रही है। यह आरोप राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर शेर-ए-कश्मीर भवन में आयोजित समारोह में उपमुख्यमंत्री सुरिंद्र चौधरी की ओर से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब रहे कि उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि धर्म के आधार पर शिक्षा को बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल या कालेज में कोई पढ़ सकता है। जम्मू की धरती एक ऐसी धरती है, जहां शेर बकरी ने साथ पानी पिया है।

राकेश बजरंगी ने कहा कि सुरिंद्र चौधरी भूल गए श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति इस बात को लेकर आंदोलन कर रही है कि माता वैष्णो देवी का चढ़ावा धार्मिंक, परोपकारी एवं अध्यात्मिक कार्यों पर ही खर्च करना पहले से तय है।

उन्होंने कहा कि कौन से मुस्लिम बोर्ड में हिंदुओं की शिक्षा का प्रावधान है। क्या वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के लिए कोई नौकरी या शिक्षा की व्यवस्था है। हिंदू अपने धार्मिक संगठन की बात कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन में छात्रों का किसी ने विरोध नहीं किया है।

हम तो कहते हैं कि अगर कालेज बंद भी करना पड़े तो करें, लेकिन किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो इसका ध्यान रखा जाए। उपमुख्यमंत्री सुरिंद्र चौधरी अपने मुख्यमंत्री के रंग में रंगे हुए हैं और वह असलियत सामने लाने के बजाए लोगों को गुमराह कर रहे हैं।