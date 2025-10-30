जम्मू-कश्मीर में बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़, सड़कों पर उतरे लोग; आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, जम्मू। बनी में डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ को लेकर आरक्षित वर्ग के लोगों ने बुधवार को आंबेडकर चौक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरी के बैनर तले प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और पुलिस से आरोपितों को एक सप्ताह में गिरफ्तार करने की मांग उठाई।

साथ ही ऐसा नहीं होने पर प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। आक्रोशित लोगों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे आरक्षित वर्ग परेशान है। मौके पर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों ने जमकर नारेबाजी की।

दलित चेतना मंच के प्रधान शाम बस्सन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति पर अत्याचार, उनको दबाने, परेशान करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि दलित वर्ग से संबंधित महापुरुषों का महिमा का प्रचार हो, उनके किए काम को लोग जानें।

जो कुछ बनी में घटा, यह सब इन्ही बातों का प्रतीक है। डॉ. बीआर आंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, दलित, पिछड़े लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया, पर किसी तरह की टीका टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। जिसने तोड़ फोड़ की वह समाज का दुश्मन है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बनाए गए अत्याचार निवारण कानून को सख्ती से लागू किया जाए।