Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़, सड़कों पर उतरे लोग; आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

    By Guldev Raj Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बनी में डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ के विरोध में आरक्षित वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से आरोपितों को एक सप्ताह में गिरफ्तार करने की मांग की और ऐसा न होने पर प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जाति पर अत्याचार बढ़ने की बात कही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। बनी में डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ को लेकर आरक्षित वर्ग के लोगों ने बुधवार को आंबेडकर चौक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरी के बैनर तले प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और पुलिस से आरोपितों को एक सप्ताह में गिरफ्तार करने की मांग उठाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही ऐसा नहीं होने पर प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। आक्रोशित लोगों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे आरक्षित वर्ग परेशान है। मौके पर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों ने जमकर नारेबाजी की।

    दलित चेतना मंच के प्रधान शाम बस्सन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति पर अत्याचार, उनको दबाने, परेशान करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि दलित वर्ग से संबंधित महापुरुषों का महिमा का प्रचार हो, उनके किए काम को लोग जानें।

    जो कुछ बनी में घटा, यह सब इन्ही बातों का प्रतीक है। डॉ. बीआर आंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, दलित, पिछड़े लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया, पर किसी तरह की टीका टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। जिसने तोड़ फोड़ की वह समाज का दुश्मन है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बनाए गए अत्याचार निवारण कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

    जीएल थापा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्ग के खिलाफ घटनाएं आए दिन हो रही है, यह अच्छे संकेत नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। जो भी लोग बनी में आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने में लिप्त थे, को बिना देरी के गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा न हुआ तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग पूरे जम्मू-कश्मीर में धरने प्रदर्शन पर उतर आएंगे। मौके पर सुनीता बंगोत्रा, नरेंद्र दत्त भी उपस्थित थे।