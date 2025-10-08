Jammu News: सांबा में गुरुग्रंथ साहिब को नष्ट करने का किया प्रयास, एक आरोपी गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब को नष्ट करने के आरोप में मनजीत सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामगढ़ के कोलपुर गांव का निवासी है। उस पर ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करके गुरु ग्रंथ साहिब को जलाने का प्रयास करने का आरोप है। घटना के बाद सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामगढ़ के कोलपुर गांव के रहने वाले मनजीत सिंह उर्फ बिल्ला ने मंगलवार रात को गुरु ग्रंथ साहिब को ज्वलंत पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रदर्शन तेज कर दिए।
अधिकारी ने बताया कि बाद में एक एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच का जा रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
