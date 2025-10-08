Jammu News: सांबा में गुरुग्रंथ साहिब को नष्ट करने का किया प्रयास, एक आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बुधवार को पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब को नष्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामगढ़ के कोलपुर गांव के रहने वाले मनजीत सिंह उर्फ बिल्ला ने मंगलवार रात को गुरु ग्रंथ साहिब को ज्वलंत पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रदर्शन तेज कर दिए।