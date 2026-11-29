राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को कांग्रेस, नेशनल कान्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों से परिसीमन एवं महिला आरक्षण विधेयकों का समर्थन करने की अपील की है।

उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।



आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए अठावले ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें 850 और महिलाओं के लिए 273 से अधिक सीटें करने का प्रावधान है। इससे जम्मू-कश्मीर में लोकसभा सीटें पांच से बढ़कर सात-आठ और विधानसभा सीटें 90 से बढ़कर 135-140 तक हो सकती हैं।



उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में सभी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था, इसलिए अब परिसीमन का विरोध नहीं होना चाहिए।

नेकां के इस आरोप को भी उन्होंने खारिज किया कि परिसीमन से केवल भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सीटों में वृद्धि का लाभ सभी दलों को मिलेगा और चुनाव में फैसला जनता करेगी।



अठावले ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के विधेयकों को समर्थन देने का स्वागत करते हुए उन्हें एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि पवार उनके अच्छे मित्र हैं और उनकी पार्टी के आठ सांसद हैं। उन्होंने पवार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।