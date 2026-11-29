राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम में पीरपंजाल की तलहट्टी में स्थित प्रतापोरा, काजीगुंड की गुज्जर बस्ती के लोगों के लिए शनिवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया।

दशकों से पेयजल संकट का सामना कर रहे ग्रामीणों को अब नियमित पानी मिलने की उम्मीद जगी है। सांसद अनंतनाग-राजौरी मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने शनिवार को पेयजल आपूर्ति योजना (डब्लयूएसएस) प्रतापोरा (ग्रैविटी मेन) का उद्घाटन किया।



स्थानीय निवासियों के अनुसार, बस्ती में वर्ष 1947 से ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। कई पीढ़ियों ने पानी की किल्लत के बीच जीवन गुजारा।

हालांकि, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत इस समस्या के समाधान के लिए योजना शुरू की गई थी, लेकिन बोरवेल आधारित जल स्रोत विफल होने के कारण परियोजना बंद पड़ गई और करीब तीन वर्षों तक ठप रही। 35 लाख रुपये की लागत से दोबारा शुरू किया बाद में इस योजना को करीब 35 लाख रुपये की लागत से दोबारा शुरू किया गया। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई गई। इस योजना से गुज्जर बस्ती के लगभग 100 परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।



योजना के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वे वर्ष 1947 से पेयजल की समस्या झेल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई योजना के बंद होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं।

100 परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत स्थानीय निवासियों ने सांसद मियां अल्ताफ लारवी, देवसर के विधायक पीरजादा फिरोज अहमद शाह, जिला उपायुक्त कुलगाम शहजाद आलम और पीएचई विभाग काजीगुंड का आभार जताया। उन्होंने कहा कि करीब 35 लाख रुपये की धनराशि से योजना को पुनर्जीवित किए जाने से लगभग 100 परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।