जम्मू में ट्रक-कार की टक्कर में सैन्य कर्मी की मौत, दो अन्य घायल
जम्मू-कश्मीर के बिश्नाह में एक सड़क हादसे में एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। मृतक राजेंद्र सिंह उर्फ राकी, छुट्टी पर घर आए थे। हादसा रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर में हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राकी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा।
संवाद सहयोगी, बिश्नाह। बिश्नाह के रिंग रोड पर सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर में एक सैन्य कर्मी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतक की पहचान राजेंद्र सिंह उर्फ राकी पुत्र सुरिंदर कुमार व घायलों में अजय कुमार पुत्र संसार चंद, विकास सैनी पुत्र सुरजीत सैनी सभी निवासी चक अवतारा बिश्नाह के रूप में हुई है।
शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों के हवाले किया जाएगा। वहीं, घायलों में से एक को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त सैन्य कर्मी तीन दिन पहले छुट्टी घर आया था।
यह दर्दनाक हादसा सोमवार करीब पांच बजे सरोर के नजवाल गांव के पास उस समय हुआ, जब राकी अपने दो दोस्तों के साथ कार जा रहा था। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्राले ने बिना सोचे समझे यूं टर्न ले लिया, जिस वजह से कार अनियंत्रित होकर ट्राले के साथ टकराई गई और परखच्चे उड़ गए। कार में बैठे राकी सिंह व उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हों गए।
आसपास के लोगों ने घायलों को उपजिला अस्पताल बिश्नाह पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने राकी को मृत लाया घोषित कर दिया, जबकि विकास सैनी को प्राथमिक उपचार देने के बाद जीएमसी की जम्मू में रेफर कर दिया। अजय कुमार का उपचार बिश्नाह अस्पताल में जारी है। मृतक सैनिक की मौत की दुखदाई खबर उसकी यूनिट को दे दी गई है। वह इन दिनों अमृतसर के बाघा बार्डर के पास तैनात था।
पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों के बयान दर्ज करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। बता दें कि राकी सिंह एक अच्छा एथलीट था। रनिंग करना व एक्सरसाइज करना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वह शुरू से ही सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा पाले हुए था और वह कामयाब भी हुआ। उसकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। राकी का अंतिम संस्कार मंगलवार को चक अवतारा के श्मशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा।
