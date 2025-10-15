Language
    अपनी पार्टी का बडगाम-नगरोटा सीट पर उम्मीदवार उतारने का एलान, बुखारी बोले- 'लोगों का नेकां-भाजपा से उठ गया विश्वास'

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    अपनी पार्टी ने बडगाम और नगरोटा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने नेकां और भाजपा पर लोगों का विश्वास खोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की समस्याओं को हल करने और जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की।

    अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव मे अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का एलान किया है। उन्होने कहा कि बुधवार को पार्टी की सलाहकार समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे।

    जम्मू कार्यालय में जम्मू प्रांत के पार्टी कार्यकताओं के साथ एक बैठक के बाद बुखारी ने कहा कि जम्मू -कश्मीर मे मौजूदा सत्तासीन नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने विकास की कमी, बिजली छूट, सामाजिक योजनाएं, जनता के लिए 200 यूनिट मुफ्त, जेल में बंद युवाओं की रिहाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी विचार साझा किए।

    नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा पर लगाया आरोप

    बुखारी ने जम्मू में भाजपा की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि विधानसभा में पार्टी के बहुमत के बावजूद बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला।

    उन्होंने कहा कि लोगों का नेशनल कान्फ्रेंस और भाजपा पर से विश्वास उठ गया है। दोनों दल जनता की उम्मीदों को पूरा करने में, अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, नगरोटा और बडगाम के मतदाता आगामी उपचुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।

    अपनी पार्टी ने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया

    उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया बल्कि हमने यथार्थवादी राजनीति की है। उन्होने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने स्थानीय नौकरियों और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की, एक ऐसी उपलब्धि जो उन्होंने दावा किया कि किसी अन्य पार्टी ने हासिल नहीं की।

    उन्होंने कहा कि लोग अब भाजपा और नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी व कांग्रेस से तंग आ चुके हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि नगरोटा और बडगाम सीट के उपचुनाव में लोग हमारा साथ देंगे।

