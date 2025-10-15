अपनी पार्टी का बडगाम-नगरोटा सीट पर उम्मीदवार उतारने का एलान, बुखारी बोले- 'लोगों का नेकां-भाजपा से उठ गया विश्वास'

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव मे अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का एलान किया है। उन्होने कहा कि बुधवार को पार्टी की सलाहकार समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू कार्यालय में जम्मू प्रांत के पार्टी कार्यकताओं के साथ एक बैठक के बाद बुखारी ने कहा कि जम्मू -कश्मीर मे मौजूदा सत्तासीन नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने विकास की कमी, बिजली छूट, सामाजिक योजनाएं, जनता के लिए 200 यूनिट मुफ्त, जेल में बंद युवाओं की रिहाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी विचार साझा किए।

नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा पर लगाया आरोप बुखारी ने जम्मू में भाजपा की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि विधानसभा में पार्टी के बहुमत के बावजूद बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लोगों का नेशनल कान्फ्रेंस और भाजपा पर से विश्वास उठ गया है। दोनों दल जनता की उम्मीदों को पूरा करने में, अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, नगरोटा और बडगाम के मतदाता आगामी उपचुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।

अपनी पार्टी ने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया बल्कि हमने यथार्थवादी राजनीति की है। उन्होने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने स्थानीय नौकरियों और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की, एक ऐसी उपलब्धि जो उन्होंने दावा किया कि किसी अन्य पार्टी ने हासिल नहीं की।