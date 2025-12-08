जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में सोमवार को 24 साल की एक महिला की प्रस्ताव के बाद हुई मौस से बवाल मच गया। उसकी मौत के बाद उसके परिवार और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाया और उपराज्यपाल व स्वास्थ्य मंत्री से मामले में हस्तक्षेप की मांग की।



मृतक की पहचान खुशबू जान पत्नि जुबैर अहमद भट की निवासी पुशवारा खन्नाबल,अनंतनाग के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार उसे गत शनिवार प्रस्व के लिए उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके परिवार का दावा है कि कई मेडिकल गलतियों की वजह से रविवार देर रात जीएमसी अनंतनाग में उसकी मौत हो गई।



उसके पति के मुताबिक, खुशबू जान की जिस दिन भर्ती हुई थी, उसी दिन उसकी सर्जिकल डिलीवरी हुई थी और बाद में उसे एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसने आरोप लगाया कि कुछ घंटों बाद, उसे चक्कर आने की शिकायत हुई और उसकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मैंने तुरंत डॉक्टरों को बताया। उसे ड्रिप लगाई गई, लेकिन हेड नर्स ने कहा कि ठंड के मौसम की वजह से पहले ग्लूकोज गर्म करना चाहिए था।



ज़ुबैर अहमद ने आरोप लगाया कि जब उसकी हालत बिगड़ी, तो उसे वापस ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि उसका यूट्रस निकालना होगा। दूसरी सर्जरी के बाद, उसे जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया।