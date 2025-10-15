कश्मीर में अनंतनाग में फल उत्पादक का बाग उजाड़ा, अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज

Language
    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में अज्ञात लोगों ने एक बाग में सेब के कई पेड़ काट डाले, जिससे बाग मालिक को भारी नुकसान हुआ है। यह घटना मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि को हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन से जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के सिलीगाम डांगरपोरा इलाके में एक बाग में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की और कई सेब के पेड़ काट डाले। इससे बाग मालिक को नुकसान हुआ और स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। lयह घटना मंगलवार व बुधवार बीच रात घटी जब अज्ञात लोग बाग में घुस आए और कई सेब के पेड़ काट डाले, जिनमें से कई तो कटाई के लिए तैयार थे।

    बाग के मालिक परिवार को बुधवार सुबह इस नुकसान का पता चला। प्रभावित परिवार के एक सदस्य ने कहा, सालों की हमारी मेहनत रातोंरात बर्बाद होते देख हम सदमे में हैं।' उन्होंने कहा, 'ये पेड़ हमारी आजीविका का एकमात्र साधन थे। जिसने भी यह किया, वह हमें बर्बाद करना चाहता था।

    परिवार ने पुलिस और जिला प्रशासन से गहन जांच शुरू करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की अपील की है। इधर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आश्वासन दिया है कि इस कृत्य के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।