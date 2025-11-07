Language
    अनंतनाग भूमि घोटाला मामले में 10 आरोपियों पर मामला दर्ज, सरकार से फर्जी तरीके से लिया था मुआवजा

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    कश्मीर अपराध शाखा ने अनंतनाग में भूमि अधिग्रहण घोटाले में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से उन लोगों के नाम पर मुआवजा लिया जिनकी जमीन वेरिनग-कोकरनाग सड़क निर्माण के दौरान अधिग्रहित दिखाई गई थी। जांच में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई, जिन्होंने रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक शाखा ने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में भ्रष्टाचार विरोध की विशेष न्यायालय में एफआईआर दिनांक 12/2015 में सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120-बी आरपीसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत चार्जशीट दायर की है।

    सबंधित शाखा के अनुसार यह चार्जशीट अनंतनाग जिले में फर्जी ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े एक धोखाधड़ी वाले मुआवज़े के मामले में कथित तौर पर शामिल दस आरोपियों के खिलाफ पेश की गई है।

    यह मामला उन लोगों के नाम पर मुआवज़े की रकम की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो असल में थे ही नहीं और जिनकी ज़मीन को बटागुंड के रास्ते वेरिनग-कोकरनाग सड़क के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा गलत तरीके से अधिग्रहित दिखाया गया था।

    जांच के दौरान, यह पाया गया कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों (तत्कालीन तहसीलदार डूरू, तत्कालीन नायब तहसीलदार डूरू, तत्कालीन गिरदावर डूरू और तत्कालीन पटवारी डूरू) ने प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साज़िश रची और मुआवज़े के फंड के अवैध वितरण को आसान बनाने के लिए राजस्व के रिकार्ड में हेरफेर और जालसाजी की।

    कथित तौर पर गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए सरकारी रिकार्ड में फर्जी एंट्री की गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और जनता का भरोसा टूटा।

    पूरी जांच और सबूत इकट्ठा करने के बाद,अपराध शाखा की आर्थिक शाखा ने न्यायिक फैसले के लिए माननीय कोर्ट में चार्जशीट दायर की है।