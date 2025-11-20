कश्मीर के अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में एके-47 मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा, 3000 से ज्यादा लॉकरों की जांच पूरी
कश्मीर के अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में एके-47 मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 3000 से अधिक लॉकरों की जांच पूरी कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और कॉलेज के कर्मचारियों व छात्रों से पूछताछ की जा रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। कश्मीर के अनंतनाग मेडिकल कालेज में एक डाक्टर के लाकर से एके-47 मिलने के बाद अनंतनाग मेडिकल कालेज, राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू व सहायक अस्पतालों में अब तक तीन हजार से अधिक लाकरों की जांंच हुई है।
विभिन्न अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं इन लाकरों की जांच की है।अनंतनाग में पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर जांच की। सभी डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को नए सिरे से लाकर अलाट किए जा रहे हैं। अनंतनाग में पुलिस ने अधिकारियों के साथ मिलकर मेडिकल कालेज में डाक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लाकरों की जांच की।
बुधवार को यह जांच अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में हुए बम विस्फोट और सफेदपोश आतंकी माड्यूल से हथियार और गोलाबारूद की बरामदगी के बाद सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया।
डॉक्टरों से जुड़े सफेदपोश आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ हुआ
अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान अनंतनाग स्थित मेडिकल कालेज में चलाया गया जहां इस महीने की शुरुआत में डॉ. अदील राथर के लाकर से एक एके-47 राइफल बरामद की गई थी। डॉक्टर की गिरफ्तारी से कई डॉक्टरों से जुड़े सफेदपोश आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
अनंतनाग पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर जीएमसी अस्पताल के लाकरों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लावारिस लाकरों की पहचान की गई और अस्पताल अधिकारियों को किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिकार्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए।
एसएमजीएस में दो दिनों में डेढ़ हजार लॉकरों की जांच
वहीं जम्मूू में श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में दो दिनों तक चलाए गए अभियान में डेढ़ हजार लाकरों की जांच हुई। इनमें से कुछ लाकरों को तोड़ा भी गया जो कई समय से बंद पड़े थे। इन लाकरों में हालांकि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दारा सिंह का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है और इसके तहत सभी का रिकार्ड फिर से बनाया गया है।
समय-समय पर इसकी जांच की जा रही है। वहीं चेस्ट डिजिजेस अस्पताल में डेढ़ सौ लाकर है। इनमें से करीब 65 लाकर ऐसे थे जो कि काफी समय से बंद पड़े हुए थे। इन लाकरों को अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश शर्मा ने खुलवा कर इनकी जांच की है। उनका कहना है कि सब कुछ सामान्य है और समय-समय पर ऐसी प्रक्रिया की जाती है।
जीएमसी जम्मू में अभी कुछ लॉकरों की हुई जांच
वहीं जीएमसी जम्मू में भी कुछ लाकरों की जांच की गई है। सभी को पहले से ही अपने आने लाकरों पर अपने नाम और संपर्क नंबर लिखने को कहा गया है। जीएमसी में भी कई लाकर ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं और उन्हें भी खुलवा करी उनकी जांच की जा रही है।
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र त्रिसल का कहना है कि एक समिति बनाई गई है और सभी काम उसकी देखरेख में हो रहा है। आपको बता दें कि जीएमसी जम्मू और सहायक अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारी ने कुछ दिन पहले अस्पतालों के लाकरों की जांच करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था।
