वायुसेना प्रमुख, आर्मी कमांडर ने जम्मू-कश्मीर के अग्रिम इलाकों में सैनिकों के साथ मनाई दीवाली, बढ़ाया मनोबल

राज्य ब्यूरो, जागरण जम्मू। पाकिस्तान और चीन से लगते इलाकों में भारतीय वायुसेना और सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ दीवाली मनाकर सैनिकों के उत्साह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अपने बीच वायुसेना प्रमुख, उप प्रमुख, आर्मी कमांडर को पाकर बर्फ से लदे इलाकों के चुनौतीपूर्ण हालात में देशसेवा करने का उनका जोश और भी मजबूत हुआ।

इन शीर्ष अधिकारियों के दौरों से अग्रिम इलाकों में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना की आपरेशनल तैयारियों को भी धार मिली है। सशस्त्र सेनाएं सर्दियों की चुनौतियों के बीच देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हैं। लद्दाख में देश के सबसे कठिन व दुर्गम इलाकों में तैनात वायुसेना व सेना के जवान दीवाली पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मौजूदगी से जोश से भर उठे। वायुसेना प्रमुख ने लेह के अग्रिम इलाकों में देश की सेवा कर रहे सैनिकों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्हें लद्दाख के अग्रिम इलाकों में तैनात वायुसैनिकों व सैनिकों के चुनौतीपूर्ण हालात में देशसेवा के जज्बे की सराहना की।

इस बीच, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कर वहां पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी लद्दाख के साथ पूर्वी लद्दाख में तैनात सैन्य कर्मियों के साथ भी रोशनियों के त्योहार की खुशियां साझा की। उन्होंने सियाचिन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित त्रेचे गांव का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर स्थानीय निवासियों के साथ भेंट कर उन्हें भी दिवाली की बधाई दी।

वहीं सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर, कोर कमांडरों ने भी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में दिवाली उन वीरों के साथ मनाई जो घरों से दूर देश की सेवा में डटे हैं। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कश्मीर के गुरेज, मच्छल और केरन सेक्टरों में अग्रिम चौकियों पर जाकर दिवाली मनाई। उन्होंने सैनिकों की अटूट निष्ठा, अनुशासन व उच्च स्तर की तत्परता की प्रशंसा की।