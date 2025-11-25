AI पर चर्चा करेंगे देश-विदेश के शिक्षाविद, रोजाना 30 मिनट तक होगा संचालन
देश-विदेश के शिक्षाविद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 30 मिनट तक चलेगा, जिसमें AI के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। शिक्षाविदों का यह मंथन AI के भविष्य को लेकर नई दिशा प्रदान कर सकता है।
संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां। नगरोटा बगवां कालेज और कैप कामरीन ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से सात दिवसीय अकादमिक शोध एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) विषय पर अंतरराष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र सोनी ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन आनलाइन दो घंटे 30 मिनट तक संचालित होगा। इसमें देश-विदेश के शिक्षाविद, शोधकर्ता विचार साझा कर रहे हैं।
