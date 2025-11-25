AI पर चर्चा करेंगे देश-विदेश के शिक्षाविद, रोजाना 30 मिनट तक होगा संचालन

संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां। नगरोटा बगवां कालेज और कैप कामरीन ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से सात दिवसीय अकादमिक शोध एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) विषय पर अंतरराष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र सोनी ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन आनलाइन दो घंटे 30 मिनट तक संचालित होगा। इसमें देश-विदेश के शिक्षाविद, शोधकर्ता विचार साझा कर रहे हैं।