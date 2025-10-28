जम्मू में घटिया वनस्पति तेल की मिलावट पर तीन देसी घी ब्रांड की बिक्री रोकी, टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे सैंपल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश सरकार ने जम्मू जिले में तीन देसी घी ब्रांडों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी है। लेबोरेटरी जांच में पाया गया कि इन उत्पादों में शुद्ध डेरी वसा के स्थान पर घटिया वनस्पति तेल मिलाया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीनों ब्रांडों, श्री गोधन देसी घी, जिसे श्री गोधन ईजी डेरी गाय घी भी कहा जाता है और एमएफपी 56 भोग, ए2 देसी घी के नमूने दिल्ली स्थित एक परीक्षण केंद्र में भेजे गए थे।

इन उत्पादों की गुणवत्ता खराब मिली। अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा में निर्मित ये ब्रांड शुद्धता और सुरक्षा के कई मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन उत्पादों को तुरंत बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश विशेष रूप से जम्मू जिले पर लागू है, जहां इन उत्पादों की खपत अधिक पाई गई।