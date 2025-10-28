Language
    जम्मू में घटिया वनस्पति तेल की मिलावट पर तीन देसी घी ब्रांड की बिक्री रोकी, टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे सैंपल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू जिले में तीन देसी घी ब्रांडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जांच में पाया गया कि इन उत्पादों में वनस्पति तेल मिलाया गया था। श्री गोधन देसी घी और एमएफपी 56 भोग के नमूने दिल्ली भेजे गए, जहाँ वे गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जम्मू में खुदरा विक्रेताओं को उत्पादों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश सरकार ने जम्मू जिले में तीन देसी घी ब्रांडों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी है। लेबोरेटरी जांच में पाया गया कि इन उत्पादों में शुद्ध डेरी वसा के स्थान पर घटिया वनस्पति तेल मिलाया गया।

    खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीनों ब्रांडों, श्री गोधन देसी घी, जिसे श्री गोधन ईजी डेरी गाय घी भी कहा जाता है और एमएफपी 56 भोग, ए2 देसी घी के नमूने दिल्ली स्थित एक परीक्षण केंद्र में भेजे गए थे।

    इन उत्पादों की गुणवत्ता खराब मिली। अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा में निर्मित ये ब्रांड शुद्धता और सुरक्षा के कई मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन उत्पादों को तुरंत बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश विशेष रूप से जम्मू जिले पर लागू है, जहां इन उत्पादों की खपत अधिक पाई गई।

    कश्मीर घाटी में अधिकारियों ने बताया कि इन ब्रांडों की बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए व्यापक प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। जम्मू में खुदरा विक्रेताओं और वितरकों को इन प्रतिबंधित उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया गया है।

    खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है। संबंधित निर्माताओं और वितरकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

     