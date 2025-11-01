पहलगाम हमले का कब होगा पर्दाफाश? अदालत में इस दिन चार्जशीट दाखिल करेगी NIA
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पहलगाम हमले की जांच कर रही है और जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। इस चार्जशीट में हमले के साजिशकर्ताओं और आतंकियों के नामों का खुलासा किया जाएगा। एनआईए का लक्ष्य है कि सभी दोषियों को कड़ी सजा मिले, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके।
जेएनएफ, जम्मू। एनआइए की विशेष अदालत ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले की जांच कर रही एनआइए को जांच पूरी करने के लिए 45 अतिरिक्त दिनों का समय दिया है।
एनआइए की ओर से आरोपित बशीर अहमद व परवेज अहमद, दोनों निवासी अनंतनाग की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग भी की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में एनआइए ने इन दोनों आरोपितों को 22 जून 2025 को गिरफ्तार किया था और यह दोनों इस समय जम्मू की अंबफला जेल में है।
आतंकियों से बरामद सबूतों को खंगाला जा रहा है
एनआइए ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की जांच प्रगति पर है लेकिन इसे 135 दिनों में पूरा करना संभव नहीं क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आना शेष है, डीएनए मैच होना है और दच्छीगाम मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों से बरामद उपकरणों से डिजिटल डाटा को खंगाला जा रहा है।
ऐसे में चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। वहीं, आरोपितों की ओर से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि एनआइए को जांच के लिए पर्याप्त समय मिला है, इसके बावजूद वे आरोपितों का इस हमले से संबंध होने काे साबित नहीं कर पाई है।
22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुआ था हमला
एनआइए कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह केस बहुत ही संवेदनशील है और इसमें जांच पूरी करने में अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। लिहाजा कोर्ट ने 45 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए एनआइअए को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया। बता दे कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी और धर्म पूछकर लोगों को गोलियां से मारा गया था।
