पहलगाम हमले का कब होगा पर्दाफाश? अदालत में इस दिन चार्जशीट दाखिल करेगी NIA

जेएनएफ, जम्मू। एनआइए की विशेष अदालत ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले की जांच कर रही एनआइए को जांच पूरी करने के लिए 45 अतिरिक्त दिनों का समय दिया है। एनआइए की ओर से आरोपित बशीर अहमद व परवेज अहमद, दोनों निवासी अनंतनाग की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग भी की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में एनआइए ने इन दोनों आरोपितों को 22 जून 2025 को गिरफ्तार किया था और यह दोनों इस समय जम्मू की अंबफला जेल में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकियों से बरामद सबूतों को खंगाला जा रहा है एनआइए ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की जांच प्रगति पर है लेकिन इसे 135 दिनों में पूरा करना संभव नहीं क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आना शेष है, डीएनए मैच होना है और दच्छीगाम मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों से बरामद उपकरणों से डिजिटल डाटा को खंगाला जा रहा है।

ऐसे में चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। वहीं, आरोपितों की ओर से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि एनआइए को जांच के लिए पर्याप्त समय मिला है, इसके बावजूद वे आरोपितों का इस हमले से संबंध होने काे साबित नहीं कर पाई है।