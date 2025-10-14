जम्मू में राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली, हादसे में कॉन्स्टेबल घायल

जम्मू में एक पुलिसकर्मी अपनी राइफल साफ करते समय दुर्घटनावश गोली लगने से घायल हो गया। हेड कॉन्स्टेबल संजीव कुमार गुलशन ग्राउंड में ड्यूटी पर थे जब यह हादसा हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जम्मू में राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली (File Photo)

