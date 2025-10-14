Language
    जम्मू में राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली, हादसे में कॉन्स्टेबल घायल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:51 PM (IST)

    जम्मू में एक पुलिसकर्मी अपनी राइफल साफ करते समय दुर्घटनावश गोली लगने से घायल हो गया। हेड कॉन्स्टेबल संजीव कुमार गुलशन ग्राउंड में ड्यूटी पर थे जब यह हादसा हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जम्मू में राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली (File Photo)


    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू में सोमवार को एक पुलिसकर्मी अपनी राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली में घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल संजीव कुमार गुलशन ग्राउंड में ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल साफ करते समय अचानक चल गई, जिससे वह घायल हो गए।

    उन्होंने बताया कि घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)