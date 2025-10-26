'NC चौथी सीट को लेकर गंभीर नहीं थी', AAP विधायक मेहराज मलिक ने नेकां के दावों को किया खारिज

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जेल में बंद आप विधायक मेहराज मलिक ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट दिया था। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि वह भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने वालों में शामिल थे। मलिक कठुआ जेल में बंद हैं।

मलिक ने कहा कि जेल से नेकां को वोट देने के बाद भी अब उनके कुछ नेता मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। यह बेशर्मी की हद है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि नेकां चौथी राज्यसभा सीट को जीतने के लिए गंभीर नहीं थी। उन्होंने न तो मुझसे संपर्क किया और न आम सहमति बनाने का इरादा दिखाया। फिर भी मैंने उन्हें वोट देने का फैसला किया।