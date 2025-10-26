'NC चौथी सीट को लेकर गंभीर नहीं थी', AAP विधायक मेहराज मलिक ने नेकां के दावों को किया खारिज
जम्मू कश्मीर से आप विधायक मेहराज मलिक ने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देने की बात कही है। उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट देने के आरोपों को खारिज किया। मलिक ने नेकां पर चौथी राज्यसभा सीट को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने नेकां पर भाजपा की मदद करने का भी आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जेल में बंद आप विधायक मेहराज मलिक ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट दिया था। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि वह भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने वालों में शामिल थे। मलिक कठुआ जेल में बंद हैं।
मलिक ने कहा कि जेल से नेकां को वोट देने के बाद भी अब उनके कुछ नेता मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। यह बेशर्मी की हद है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि नेकां चौथी राज्यसभा सीट को जीतने के लिए गंभीर नहीं थी। उन्होंने न तो मुझसे संपर्क किया और न आम सहमति बनाने का इरादा दिखाया। फिर भी मैंने उन्हें वोट देने का फैसला किया।
उनकी पार्टी नेता ने उनसे मिलकर इंटरनेट मीडिया पर उनका बयान अपलोड किया। जो लोग भाजपा विरोधी का दिखावा कर रहे हैं, उन्होंने ही सत शर्मा के साथ दोस्ती साबित की। नगरोटा उपचुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर नेकां भाजपा की स्थिति मजबूत करने में सहायता कर रही है।
