जम्मू में गाड़ी पार्क करने से रोकने पर पुलिसकर्मी ने पेट्रोल पंप कर्मी को जड़ा थप्पड़, वारदात की CCTV फूटेज वायरल

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के जानीपुर इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर पुलिस अधिकारी की निजी कार को पंप पर पार्क करने से मना करना पेट्रोल पंप कर्मी को भारी पड़ गया। उसे पुलिस कर्मियों ने धमकाया और उसे थप्पड़ भी जड़ दिए। इसका वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के साथ इंटरनेट मीडिया में वायरल हो गया है।

घटना सोमवार की है। जानीपुर इलाके में एक पुलिसकर्मी पेट्रोल पंप पर निजी कार लेकर आया और उसे पार्क कर दिया। वहां काम कर रहे एक युवक विक्की कुमार ने पुलिसकर्मी को कहा कि इस कार को यहां पार्क न करें, क्योंकि यहां पेट्रोल डलवाने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पर पुलिस कर्मी ने धौंस जमाते हुए कहा कि यह गाड़ी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की है और यहीं लगेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम सुनकर पेट्रोल पंप कर्मी डर गया और उसने पुलिसकर्मी को पेट्रोल पंप के दूसरे छोर पर कार को लगाने को कहा। घटना के 24 घंटे के बाद मंगलवार दोपहर को पेट्रोल पंप पर वही पुलिसकर्मी आया जो बीते सोमवार को वहां कार पार्क कर गया था। आते ही उसने पंप पर काम करने वाले विक्की कुमार के बारे में पूछा। अन्य कर्मियों ने बताया कि विक्की की पंप पर ड्यूटी दो बजे के बाद है।

इसके बाद शाम पांच बजे के करीब पुलिस की एक गाड़ी पेट्रोल पंप पर फिर आती है और विक्की को पुलिस वाहन में बैठे अधिकारी के पास ले जाया जाता है। पुलिस अधिकारी ने कार पेट्रोल पंप पर पार्क न करने का कारण पूछा है। इतने में पुलिस वाहन को चला रहे वर्दी वाले एक कर्मी ने विक्की को थप्पड़ जड़ दिए।