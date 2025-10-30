जम्मू में पेट्रोल पंप पर हुए विवाद मामले में पुलिसकर्मी ने मांगी माफी, CCTV फुटेज वायरल होने के बाद बढ़ा था विवाद
जम्मू के जानीपुर में पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी और कर्मचारी के बीच मारपीट का मामला सुलझ गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब एक पुलिसकर्मी ने पंप पर गलत तरीके से गाड़ी पार्क की। कर्मचारी के टोकने पर उसने मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और कांस्टेबल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर में पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मी द्वारा पंप कर्मचारी से मारपीट का मामला बुधवार को सुलझ गया है। पुलिस कॉन्स्टेबल ने पंप कर्मी से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। यह विवाद सोमवार को उस समय शुरू हुआ था, जब एक पुलिस कर्मी अपने अधिकारी की निजी कार को पेट्रोल पंप के भीतर पार्क कर रहा था।
पंप कर्मी ने उसे कार एक तरफ लगाने की सलाह दी, ताकि तेल भरवाने वाले वाहनों को आने-जाने में दिक्कत न हो। इस पर पुलिस कर्मी नाराज हो गया और बात बढ़ गई। इसके बाद मंगलवार शाम जानीपुर पुलिस थाने का वाहन पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां वाहन चालक कॉन्स्टेबल ने पंप कर्मी को थप्पड़ मार दिया था। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आलोचना शुरू हो गई।
विवाद बढ़ता देख जानीपुर पुलिस हरकत में आई। बुधवार दोपहर वह कॉन्स्टेबल खुद पेट्रोल पंप पहुंचा और जिस कर्मी को थप्पड़ मारा था, उससे सबके सामने माफी मांगी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाकर विवाद खत्म करने पर सहमति जताई। स्थानीय लोगों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसे मामलों में पुलिस और नागरिक दोनों ही संवेदनशीलता और संयम से काम लेंगे।
