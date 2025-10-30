जम्मू में पेट्रोल पंप पर हुए विवाद मामले में पुलिसकर्मी ने मांगी माफी, CCTV फुटेज वायरल होने के बाद बढ़ा था विवाद

जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर में पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मी द्वारा पंप कर्मचारी से मारपीट का मामला बुधवार को सुलझ गया है। पुलिस कॉन्स्टेबल ने पंप कर्मी से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। यह विवाद सोमवार को उस समय शुरू हुआ था, जब एक पुलिस कर्मी अपने अधिकारी की निजी कार को पेट्रोल पंप के भीतर पार्क कर रहा था।

पंप कर्मी ने उसे कार एक तरफ लगाने की सलाह दी, ताकि तेल भरवाने वाले वाहनों को आने-जाने में दिक्कत न हो। इस पर पुलिस कर्मी नाराज हो गया और बात बढ़ गई। इसके बाद मंगलवार शाम जानीपुर पुलिस थाने का वाहन पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां वाहन चालक कॉन्स्टेबल ने पंप कर्मी को थप्पड़ मार दिया था। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आलोचना शुरू हो गई।