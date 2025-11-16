जम्मू में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

संवाद सहयोगी, बिश्नाह। शनिवार दोपहर अरनिया कस्बे में स्थित एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों ने कबाड़ के गोदाम से धुआं निकलते देखा और तुरंत अरनिया के दमकल विभाग को सूचित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमकल गाड़ी के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और सब कुछ जल चुका था। गोदाम मालिक शामलाल ने बताया कि यह किसी की शरारत लगती है, क्योंकि उनकी दुकान वर्षों से वहीं है और आग लगने का कोई कारण नहीं दिखाई देता।