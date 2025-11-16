Language
    जम्मू में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    By Satish Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:42 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अरनिया में एक कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अरनिया में कबाड़ी की दुकान में आग से लाखों का नुकसान।

    संवाद सहयोगी, बिश्नाह। शनिवार दोपहर अरनिया कस्बे में स्थित एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों ने कबाड़ के गोदाम से धुआं निकलते देखा और तुरंत अरनिया के दमकल विभाग को सूचित किया।

    दमकल गाड़ी के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और सब कुछ जल चुका था। गोदाम मालिक शामलाल ने बताया कि यह किसी की शरारत लगती है, क्योंकि उनकी दुकान वर्षों से वहीं है और आग लगने का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

    उन्होंने कहा कि दमकल विभाग ने आग बुझाई, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं बचा था। घटना स्थल पर पहुंची अरनिया पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।