जम्मू-कश्मीर में 50 हजार राशन कार्ड रद, केंद्र सरकार ने संसद में दिए आंकड़ें

जागरण संवाददाता, जम्मू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच सालों में 50 हजार राशन कार्ड रद किए गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से संसद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की गई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य व जन-वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में 33,677 राशन कार्ड, 2022 में 2927, 2023 में 5403 और 2025 में अब तक 3036 राशन कार्ड रद किए गए। ऐसे में रद राशन कार्ड की कुल संख्या 49,810 रही।