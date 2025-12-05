जम्मू-कश्मीर में 50 हजार राशन कार्ड रद, केंद्र सरकार ने संसद में दिए आंकड़ें
जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जांच में पिछले पांच वर्षों में 50 हजार राशन कार्ड रद्द किए गए। केंद्र सरकार ने संसद में बत
जागरण संवाददाता, जम्मू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच सालों में 50 हजार राशन कार्ड रद किए गए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से संसद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की गई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य व जन-वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में 33,677 राशन कार्ड, 2022 में 2927, 2023 में 5403 और 2025 में अब तक 3036 राशन कार्ड रद किए गए। ऐसे में रद राशन कार्ड की कुल संख्या 49,810 रही।
वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2021 में 614, 2022 में 30, 2023 में 58, 2024 में 615 और 2025 में 764 राशन कार्ड रद किए गए। पिछले पांच सालों में लद्दाख में कुल 2081 राशन कार्ड रद हुए।
मंत्रालय के अनुसार रद किए गए राशन कार्ड में कई ऐसे थे जिसमें लाभार्थियों की आयु 100 साल से अधिक थी, कुछ डुप्लीकेट राशन कार्ड थे, कुछ ऐसे थे जिनमें कभी कोई एंट्री नहीं हुई और कुछ नाबालिगों के नाम बने हुए थे।
