    सिफिन नेचुरल नट की आपूर्ति के बहाने ठगे 46 लाख रुपये, कश्मीर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया मामला

    By rohit jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:50 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच कश्मीर ने पुणे के एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने सिफिन नेचुरल नट की आपूर्ति के नाम पर एक शिकायतकर्ता से 46.90 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी ने डीके एंटरप्राइजेज का मालिक बनकर शिकायतकर्ता को झूठा सप्लाई ऑर्डर दिया और पैसे ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    सिफिन नेचुरल नट की आपूर्ति के बहाने ठगे 46.90 लाख रुपये। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने पुणे के एक ठग के खिलाफ सिफिन नेचुरल नट की आपूर्ति के बहाने एक शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 46.90 लाख रुपयों की ठगी करने का मामला दर्ज किया है।

    क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा को एक लिखित शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुणे स्थित एक व्यक्ति ने डीके एंटरप्राइजेज नामक एक फर्म का मालिक होने का दावा करते हुए शिकायतकर्ता से संपर्क किया और सिफिन नेचुरल नट की आपूर्ति का आश्वासन दिया।

    हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बावजूद, माल कभी सप्लाई नहीं किया गया जिससे शिकायतकर्ता से 46.90 लाख रुपयों की ठगी हुई।शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा में प्रारंभिक जांच शुरू की।

    जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि कथित आपूर्तिकर्ता ने धोखे से एक झूठा सप्लाई आदेश दिया और डीके एंटरप्राइजेज को सिफिन नेचुरल नट का वैध आपूर्तिकर्ता बताया। शिकायतकर्ता को इस बहाने पैसे देने के लिए कहा गया।

    बाद में यह धोखाधड़ी साबित हुआ। इस प्रकार अभियुक्तों द्वारा किए गए कृत्य प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डीके तहत दंडनीय संज्ञेय अपराधों के घटित होने का खुलासा करते हैं।

    तदनुसार संज्ञान लिया गया है और आर्थिक अपराध शाखा क्राइम ब्रांच कश्मीर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है। बयान में कहा गया है कि मामले की आगे की जांच जारी है।