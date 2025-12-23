Language
    2026 में 44 जेकेएएस अधिकारी होंगे रिटायर, सूची जारी

    By Vivek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    2026 में सेवानिवृत होंगे 44 जेकेएएस अधिकारी

    राज्य ब्यूरो, जागरण जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 44 वरिष्ठ अधिकारी वर्ष 2026 में सेवानिवृत हो जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची जारी की।

    अगले वर्ष सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों में आसिफ हमीद खान, बशीर अहमद डार, शबनम शाह, विवेक शर्मा, नवाब दीन, निरूपा राय, गुलाम रसूल मीर, काजी सरवर , सुभाष चंद्र, मौसेस कुंजाग, रियाज अहमद सोफी व रोशन लाल, मुश्ताक अहमद, संदेश कुमार, रिंपी ओहरी, वेद प्रकाश, साजिदा यहाया नक्काश, सुदर्शन कुमार, मुश्ताक अहमद डार, राजीव मगोत्रा, नरेश कुमार, करतार सिंह, गुलाम मोहम्मद बट, जितेन्द्र मिश्रा, अब्दुल गफार जरगत, युद्धवीर पाधा, सईद मुश्ताक अहमद रिजवी, नसीमा अख्तर, मोहम्मद अमीन शाह, निसार अहमद वानी, विजय कुमार, नईम उर रहमान, हमीद उल अमीर, शहजाद नूरउल एन, मोहिंद्र कुमार शर्मा, तेज किशन कौल, मोहम्मद अल्ताफ राथर , सुनील दत्त, जावेद इकबाल बट, फारूक बांदे, मनोज कुमार पंडित, फारूक अहमद वानी, गुलाम मोहिउद्दीन बट व मोहम्मद यासीन शाह शामिल हैं।

