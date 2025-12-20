Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांबा जिले के घगवाल इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद हड़कंप, सुरक्षाबलों का व्यापक तलाशी अभियान जारी

    By Nishchint Samyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के घगवाल इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षाबलों ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू ...और पढ़ें

    Hero Image

    खेतों, झाड़ियों, नालों, सुनसान रास्तों और आसपास के संवेदनशील इलाकों की गहनता से जांच की जा रही है।

    संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा ज़िले के घगवाल के त्र्याल गांव में दो से तीन संदिग्ध व्यक्तियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की ओर से एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम करीब 6 बजे के लगभग स्थानीय युवकों ने दो से तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर घगवाल थाना प्रभारी नवीन अंग्राल अपने अन्य सुरक्षाबलों के साथ पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते एसओजी और सेना को भी बुलाया गया। सांबा जिले में संदिग्ध गतिविधियों ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पहले मानसर इलाके में तीन संदिग्ध लोगों के देखे जाने की सूचना सामने आई थी और अब घगवाल क्षेत्र के त्र्याल गांव में भी संदिग्धों की मौजूदगी की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

    लगातार दो स्थानों पर संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट पर आ गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 6 बजे त्र्याल गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने इलाके में दो अज्ञात व्यक्तियों को संदिग्ध हालात में घूमते हुए देखा। उनके हाव-भाव और गतिविधियां सामान्य नहीं लगने पर लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दी।

    सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों की टीमें मौके पर पहुंच गईं और पूरे गांव को चारों ओर से घेर कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सुरक्षाबलों ने गांव के प्रवेश और निकास मार्गों को सील कर दिया है। इसके साथ ही घर-घर तलाशी ली जा रही है। खेतों, झाड़ियों, नालों, सुनसान रास्तों और आसपास के संवेदनशील इलाकों की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

    मानसर के बाद घगवाल क्षेत्र में संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना मिलने से पूरे सांबा जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है।

    फिलहाल तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। रात से जारी तलाशी अभियान आज सुबह भी जारी रहा।