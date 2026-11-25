डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका उस समय प्रबल हो गई, जब केंद्रशासित प्रदेश के डीजीपी ने खुलासा किया कि हमले के लिए पाकिस्तान में 30 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आतंकी जम्मू-कश्मीर के ही हैं, जो ट्रेनिंग के लिए सीमा पार पहुंचे हैं।

बुधवार को डीजीपी नलिन प्रभात ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू संभाग के रियासी जिले के 30 आतंकवादी पाकिस्तान चले गए हैं। ये आतंकी 1991 से लेकर 2003 के बीच लापता हुए थे। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के लिए हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया करा रहे हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि महोर पुलिस स्टेशन को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि महोर और चसाना के रहने वाले करीब 30 आतंकवादी ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट डीजीपी ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, "ये लोग अब पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे हैं। वे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियार, गोला-बारूद और पैसा भेज रहे हैं। इसके साथ ही, वे युवाओं को भड़काकर कट्टरपंथी बना रहे हैं ताकि वे इस इलाके में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकें।"

पाकिस्तान से काम कर रहे इन 30 आतंकवादियों की पहचान इस प्रकार है.., शाडोल के मोहम्मद कय्यूम।

शजरू के मोहम्मद सबदार।

खौर के रहने वाले गुलाम मोहम्मद और गुलाम कादिर (दोनों समदू के बेटे)।

खौर के ही मुश्ताक अहमद और दादा के रहने वाले खुशहाल हुसैन। इस लिस्ट में कर्मकथा के रहने वाले अब्दुल मजीद, मोहम्मद रफीक (उर्फ शब्बीर), शब्बीर अहमद और मंजूर अहमद, शजरू के रहने वाले मखना और अलाफ दीन, लार के अब्दुल मजीद, शजरू के गुलाम मोहम्मद (उर्फ गामा) और सिलधार के मुश्ताक अहमद के नाम भी शामिल हैं।