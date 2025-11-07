जम्मू-कश्मीर आने वाली 22 ट्रेनें अचानक रद, वैष्णो देवी जाने वालों को भी झटका, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उत्तर भारत से जम्मू-कश्मीर को जोड़ने वाली रेल सेवाओं को बड़ा झटका लगा है। उत्तर रेलवे ने एक साथ 22 ट्रेनों को मार्च 2026 तक रद्द करने और कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन व शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत सीमित रूट पर चलाने का फैसला किया है।

इस निर्णय से न केवल यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि माता वैष्णो देवी यात्रा, सर्दियों के पर्यटन सीजन और स्थानीय कारोबार पर भी गहरा असर पड़ेगा है। रेलवे ने इस संबंध में बीते 6 नवंबर को जारी आदेश में कठुआ और माधोपुर स्टेशनों के बीच पुल नंबर 17, एमसीटीएम(उधमपुर )-चक रकवाल स्टेशन के बीच पुल नंबर 163 तथा पठानकोट व कंदरोड़ी(अप/डाउन) के बीच स्थित पुलि नंबर 137 और 232 की मरम्मत और एक्सेस इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन(ईईआर) को ट्रेनें रद्द करने व सीमित करने का कारण बताया है।

इन 22 ट्रेनों को किया गया है रद्द मार्च 2026 तक रद्द की गई ट्रेनों में अधिकतर ट्रेनें दिल्ली, जम्मू, कटडा, उधमपुर और तिरुपति के बीच संपर्क का प्रमुख साधन थीं। जिनमें 12207/12208 गरीब रथ एक्सप्रेस (काठगोदाम–जम्मू तवी–काठगोदाम)। 12209/12210 गरीब रथ एक्सप्रेस (कानपुर–काठगोदाम), 12265/12266 दुरंतो एक्सप्रेस (दिल्ली–जम्मू), 14503/14504 कालका–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस, 14611/14612 गोरखपुर–कटड़ा एक्सप्रेस, 19107/19108 जनभूमि एक्सप्रेस (भावनगर–उधमपुर )। 22401/22402 दिल्ली–उधमपुर एसी एक्सप्रेस, 22431/22432 सुल्तानपुर–उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22439/22440 वंदे भारत एक्सप्रेस (नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटरा), 22705/22706 हमसफर एक्सप्रेस (तिरुपति–जम्मू) और 26405/26406 अमृतसर–कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के रूट किए गए हैं सीमित 12549 दुर्ग–उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जम्मू छावनी तक सीमित किया गया है, जबकि वापसी की 12550 दुर्ग एक्सप्रेस अब उधमपुर की बजाए जम्मू छावनी से ही शुरू होगी, 19223 साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस अब फिरोजपुर तक चलेगी और वापसी ट्रेन 19224 भी वहीं से शुरू होगी।, 19415 साबरमती–कटड़ा एक्सप्रेस को अमृतसर तक सीमित किया गया है, जबकि वापसी 19416 भी यहीं से होगी।



इसी तरह 20433 सुल्तानपुर–कटड़ा जम्मू मेल अब अंबाला तक चलेगी और वापसी 20434 भी वहीं से होगी, 20847 दुर्ग–उधमपुर एक्सप्रेस और 20848 उधमपुर –दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों को अंबाला तक सीमित किया गया है, 20985 कोटा–उधमपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस अब लुधियाना तक चलेगी और 20986 वहीं से वापसी करेगी।

22941 इंदौर–उधमपुर एक्सप्रेस अब जम्मू छावनी तक सीमित रहेगी, जबकि 22942 उधमपुर –इंदौर एक्सप्रेस भी वहीं से शुरू होगी। जबकि 14803 बीकानेर–जम्मू तवी एक्सप्रेस को पठानकोट तक सीमित किया गया है और 14804 जम्मू–बीकानेर एक्सप्रेस भी अब पठानकोट से ही चलेगी।