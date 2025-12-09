Language
    जम्मू में तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, 170 ग्राम हेरोइन बरामद; NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज 

    By Daljeet Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    आरएसपुरा पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी से 170 ग्राम हेरोइन (चि ...और पढ़ें

    जम्मू में तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, 170 ग्राम हेरोइन बरामद; NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज  (File Photo)

    संवाद सहयोगी,आरएसपुरा। नशा विरोधी अभियान के तहत आरएसपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फॉर्च्यूनर वाहन में सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार कर 170 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और दो तेजधार हथियार बरामद किए हैं।

    यह कार्रवाई जम्मू पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गत सोमवार देर शाम थाना आरएसपुरा की पुलिस टीम—पीएसआई शाहिद मजीद रनयाल के नेतृत्व में, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रवी सिंह परिहार के पर्यवेक्षण में—दलजीत चौक के पास गश्त पर थी। इसी दौरान एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर वाहन (पंजीकरण संख्या टी1224डीएल0672डी) को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देख वाहन सवार भागने लगे, परंतु सतर्क टीम ने वाहन को रोककर तीनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।

    थाने में प्रारम्भिक पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान प्रीतम सिंह उर्फ़ सेठी, पुत्र मोहन सिंह, निवासी जेरड़ा, तहसील रामगढ़, जिला सांबा,नारायण शर्मा उर्फ़ शुन्ना, पुत्र ब्रीता लाल शर्मा, निवासी विजयपुर वार्ड 1 और उसकी पत्नी जसप्रीत कौर उर्फ़ प्रीति के रूप में हो पाई है।

    तलाशी में नारायण शर्मा से 06.92 ग्राम, प्रीतम सिंह से 07.12 ग्राम और जसप्रीत कौर से 03.08 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ मिला। वाहन की तलाशी में और बड़ी बरामदगी हुई, जिसमें 152 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) तथा दो तेजधार हथियार—टोक्का और खुखरी शामिल हैं। कुल 170 ग्राम चिट्टा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 8/21/22/29/60 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सप्लाई चेन, वित्तीय लेनदेन और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश के लिए जांच जारी है।