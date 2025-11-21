पुंछ में पाक गोलाबारी से प्रभावितों के लिए 133 नए घर बनाने का ऐलान, एलजी सिन्हा बोले- '13 को मिली सरकारी नौकरी'

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमा पर रहने वालों के लिए बड़ी पुनर्वास अभियान का ऐलान करते हुए यह जानकारी दी कि जिला पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए 133 नए घर बनाए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपने दौरे के दौरान बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्हें अकारण पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बुरी तरह प्रभावित 14 परिवारों में से 13 परिवारों को केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। जबकि एक परिवार में बच्चे को भविष्य में मदद के लिए एश्योरेंस लेटर दिया गया है।

सिन्हा ने कहा कि प्रभावित परिवारों को एसडीआरएफ के तहत राहत और सेंट्रल फाइनेंशियल मदद पहले दी गई थी। इसके तहत क्षतिग्रस्त घरों के लिए एक से दो लाख रुपये दिए गए परंतु यह राशि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निमाण के लिए काफी नहीं थे।

उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी (HRDS), जो एक जानी-मानी सोशल सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन है, ने पीड़ितों के लिए सुरक्षित और इज्जतदार ज़िदगी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10 लाख रुपये की लागत से 133 पक्के घर बनाने का काम शुरू किया है।