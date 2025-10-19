जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं 110 नई पीजी सीटें, इस कॉलेज में सबसे ज्यादा 44

राज्य ब्यूरो, जम्मू। एमबीबीएस की सीटों के बाद जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने विभिन्न विशेषज्ञताओं में 110 पीजी सीटों को मंजूरी दी है। सबसे अधिक 44 सीटें जीएमसी जम्मू की बढ़ी हैं। जम्मू-कश्मीर ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कुल 167 सीटों लिए आवेदन किया था लेकिन 110 सीटें बढ़ाने को ही मंजूरी मिली। जीएमसी जम्मू में 44 सीटें बढ़ी। इनमें एमडी रेडियोथेरेपी रेडिएशन आन्कोलॉजी में चारख एमडी मनोरोग में दो, एमडी बायोकेमिस्ट्री में चार, एमडी माइक्रोबायोलॉजी में चार, एमडी एनाटमी में चार, एमडी जनरल मेडिसिन में चार, एमडी इम्यूनो हेमेटोलाजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक, एमएस जनरल सर्जरी में दो, एमडी फार्माकोलॉजी में चार, एमडी फिजियोलॉजी में एक, एमडी पैथोलॉजी में दो, एमडी प्रसूति एवं स्त्री रोग में चार, एमडी एनेस्थिसियोलॉजी में चार और एमडी पीडियाट्रिक्स में चार सीटें शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीएमसीए अनंतनाग को 18 सीटें आवंटित की गई हैं जिनमें एमडी जनरल मेडिसिन में चार, एमएस ईएनटी में दो, एमडी एनेस्थिसियोलाजी में चार, एमएस जनरल सर्जरी में चार और एमडी पीडियाट्रिक्स में चार सीटें शामिल हैं।जीएमसी बारामुला में 10 सीटें बढ़ी हैं। इनमें एमएस ईएनटी में दो, एमएस जनरल सर्जरी में चार और एमडी पीडियाट्रिक्स में चार सीटें हैं।

जीएमसी कठुआ में 18 सीटें हैं जिनमें एमएस जनरल सर्जरी में तीन, एमडी बायोकेमिस्ट्री में दो, एमडी एनेस्थिसियोलाजी में तीन, एमएस ईएनटी में दो, एमडी पैथोलाजी में तीन, एमडी जनरल मेडिसिन में तीन, एमडी फार्माकोलाजी में दो और एमडी पीडियाट्रिक्स में दो सीटें शामिल हैं।

जीएमसी राजौरी में चार सीटें बढ़ी हैं। सभी एमडी पीडियाट्रिक्स में मंजूर हुई हैं।जीएमसी श्रीनगर में 15 सीटें बढ़ी हैं जिनमें एमडी त्वचाविज्ञान और कुष्ठ रोग में दो, एमडी मनोचिकित्सा में चार, एमडी रेडियोथेरेपी आन्कोलाजी में चार, एमडी नेत्र विज्ञान में चार और एमडी श्वसन चिकित्सा में एक सीट शामिल है।