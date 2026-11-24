स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चीन के खिलाफ भोपाल में खेले गए महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने एकतरफा जीत हासिल की। भारत के लिए दीपिका ने कमाल किया और गोल की हैट्रिक लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इससे पहले उन्होंने थाईलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में भी गोल की हैट्रिक लगाई थी।

भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में चार मुकाबले खेले हैं और सभी मैचों में जीत दर्ज की है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी और विपक्षी टीम को 7-0 से हराया था। अब चीन के खिलाफ भी टीम इंडिया ने एकतरफा मैच को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने मैच में 6-2 से जीत दर्ज की।

भारत ने पहले क्वार्टर में बनाई बढ़त चीन के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले क्वार्टर में ही बढ़त बना ली थी। खेल के पहले मिनट में ही शानदार फॉर्म में चली दीपिका ने गोल दागा और भारतीय महिला टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्होंने छठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर एक और गोल कर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। खेल के 14वें मिनट में भारत को एक बार फिर पीसी मिली और फिर से दीपिका ने निराश नहीं किया। उन्होंने गोल दाग भारत को 3-0 से बढ़त दिला दी और चीनी टीम शुरुआत में ही दबाव में आ गई।

चीन को 15वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला और मेहमान टीम भी इसका फायदा उठाने से नहीं चूकी। चीन के लिए किंगमियाओ फेंग ने गोल दागकर स्कोर को 3-1 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भी भारत को बढ़त भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी बढ़त को बनाए रखा। लालरेम्सियामी ने खेल के 19वें मिनट में गोल दागा और उन्होंने भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। इसके बाद 22वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और नेहा ने गोल दागकर टीम इंडिया को 5-1 की बड़ी बढ़त दिला दी।