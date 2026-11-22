स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में दीपिका की हैट्रिक के दम पर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। भारत ने थाईलैंड को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से रौंद दिया है। भारत ने इससे पहले मलेशिया और दक्षिण कोरिया को मात दी थी।

भोपाल में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले मिनट से ही थाईलैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। भारत के पांच खिलाड़ियों ने मैच में गोल दागा और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले क्वार्टर में ही भारत ने की थाईलैंड की हालत खराब भारत ने शुरुआत में पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर बना लिया। हालांकि, वो गोल करने में नाकामयाब रहा। इसके बाद चौथे मिनट में पीसी के जरिए गोल कर नवनीत कौर ने भारत को बढ़त दिलाई।

भारत गोल करने के बाद और आक्रामक खेल दिखाने लगा। दीपिका ने 9 मिनट और 30 सेकेंड पर बेहतरीन फील्ड गोल दागा। दीपिका यहीं नहीं रूकीं। उन्होंने एक मिनट के भीतर एक और मैदानी गोल दागकर भारत को पहले क्वार्टर में 3-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में भारत को दो पीसी मिले। मगर वो गोल करने में नाकामयाब रहा। लेकिन पहले हाफ की समाप्ति से कुछ समय पहले मुमताज खान ने गोल दागकर भारत को 4-0 से आगे कर दिया। तीसरे क्वार्टर में सुनेलिता टोप्पो का गोल भारतीय महिला टीम ने तीसरे क्वार्टर कुल पांच पीसी बनाए। मगर वो एक बार भी मिले मौके को भुना नहीं पाई। हालांकि, इस क्वार्टर में एक गोल भारत की ओर से सुनेलिता टोप्पो ने फील्ड गोल दागा।