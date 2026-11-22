स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज शमिल हुसैन और माज सदाकत ने भारत ए के खिलाफ पहले ही गेंद से गेंदबाजों को पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने छह ओवर में 64 रन बंटोर लिए। इसके बाद सातवें ओवर में हर्षित राणा ने अलग हथकंडा अपनाकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान किया, जिसका फायदा अगले ओवर में आयुष बडोनी को मिला.

भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच रविवार को दोहा में एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप का मुकाबला हो रहा है। इस दौरान हर्षित राणा का अग्रेसिव अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सातवें ओवर में हर एक गेंद के बाद जाकर बल्लेबाजों को कुछ कहते हुए देखा गया, जिसका फायदा टीम इंडिया को हुआ।

हर्षित ने किया परेशान, बडोनी ने चटकाया विकेट सातवें ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी बातों से भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान करने का प्लान बनाया। पहली गेंद पर उन्होंने माज सदाकर को बीट कर दिया। इसके बाद उनकी तरफ बढ़कर कुछ कहते हुए दिखाई दिए।

दूसरी गेंद पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हर्षित की गेंद पर सदाकत रैंप शॉट खेलने के प्रयास में बीट हो गए। इसके बाद हर्षित फिर कुछ कहने के लिए सदाकत के पास पहुंचे। सदाकत ने तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। वो नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे ही थे कि हर्षित और उनके बीच कहा-सुनी हुई। हर्षित ने फिर लगातार दो गेंदों पर शमिल हुसैन को भी चकमा देकर कुछ कहा। हर्षित ने सातवें ओवर में सिर्फ एक रन दिया।

हर्षित के बाद अगले ओवर में आयुष बडोनी गेंदबाजी करने आए। राणा के आक्रामक रवैये का फायदा बडोनी का मिला। बडोनी की गेंद पर शमिल हुसैन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। हर्षित ने उनका कैच पकड़ा और सदाकत को उंगली दिखाकर अग्रेसवि अंदाज में बाहर जाने को कहा।