स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय टीम को जीत के लिए आठ विकेट की जरुरत है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम को पारी की हार टालने के लिए अभी 233 रन बनाने हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कोन्वे और रचिन रविंद्र क्रीज पर मौजूद हैं और इन दोनों बल्लेबाजों पर पारी को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। चौथे दिन के खेल के बाद रचिन रविंद्र ने पांचवें दिन के खेल को लेकर अपने प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने मैच से पहले ही लगभग हार मान ली है।

रचिन रविंद्र ने कहा कि आखिरी दिन न्यूजीलैंड का तरीका गेंद-दर-गेंद मैच को आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की योजना पांचवें दिन पूरे ओवर खेलकर मैच बचाने की होगी।

हम साझेदारी बनाएंगे और पूरे ओवर खेलेंगे: रचिन

रचिन रविंद्र ने चौथे दिन के खेल की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी बहुत बैटिंग बाकी है। हम जानते हैं कि यह 90 ओवर की बैटिंग है। उम्मीद है कि हमने आज रात जैसा किया, वैसा ही करेंगे, अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे, बॉल दर बॉल अच्छा करते रहेंगे और साझेदारी बनाएंगे।