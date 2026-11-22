स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेलिंगटन टेस्ट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। खेल के चौथे दिन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल ने दमदार पारी खेली। ऋषभ पंत ने टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा, वहीं ध्रुव जुरेल ने अर्धशतकीय पारी खेली। जुरेल ने पंत के साथ मिलकर सिर्फ 14 ओवरों में 75 रनों की शानदार साझेदारी की। चौथे दिन के खेल के बाद ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है।

ध्रुव जुरेल ने कहा, मैं अक्सर ऋषभ पंत से सलाह लेता हूं, जिससे मैं उनके माइंडसेट और उनके साहसिक शॉट्स के पीछे की सोच को समझ सकें। उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सके, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं।

ऋषभ पंत को बताया अपना मेंटर

ध्रुव जुरेल ने भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपना मेंटर बताया है। जुरेल ने कहा कि पंत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी सूझबूझ पर भरोसा करते हैं और कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिसकी विपक्षी टीम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। जुरेल ने पंत को असाधारण खिलाड़ी बताया है।

पंत ने खेली दमदार पारी

वेलिंगटन टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत की पारी आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने 153 गेंदों पर 128 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ ऋषभ पंत ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की। वे सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बन गए हैं।

भारत ने 720/9 के स्कोर पर घोषित की पहली पारी