स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केएल राहुल के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के शानदार शतक के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया ने चौथे दिन रविवार को अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 720 रनों पर घोषित कर दी। दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने अपने दो विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं।

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पहली पारी में विशाल स्कोर बना मेजबान टीम पर 352 रनों की बढ़त ले ली थी। न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक इसे कम किया है, हालांकि वह अभी भी भारत से 233 रन पीछे है। स्टम्प्स तक डेवन कॉन्वे 59 और रचिन रवींद्र 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।

पंत ने किया कमाल भारत ने दिन की शुरुआत चार विकेट के नुकसान पर 486 रनों के साथ की थी। पंत ने 55 रनों से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वहीं, कंबोज ने अपना खाता आज ही खोला और 38 रन बनाए। वह 554 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 42 गेंदों का सामना कर छह चौके और एक छक्का मारा। उनके बाद आए ध्रुव जुरैल ने पंत का साथ दिया। पंत ने अपना नौवां टेस्ट शतक पूरा किया और रिकॉर्ड भी बना दिया। वह सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक जमाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर और कुल छठे बल्लेबाज हैं। उनकी पारी का अंत 629 के कुल स्कोर पर हुआ। रचिन रवींद्र की गेंद पर वह डेवन कॉन्वे के हाथों लपके गए। पंत ने 153 गेंदों पर 10 चौके और छह छक्कों की मदद से 128 रन बनाए।

सुंदर ने 28 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। अंत में जुरैल ने तेजी से रन बनाते हुए भारत को 700 के पार पहुंचाया। वह टीम के नौवें विकेट के तौर पर आउट हुए और तभी पारी घोषित कर दी गई। उनसे पहले आकाशदीप 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। जुरैल ने 79 गेंदों पर सात चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाए। भारत का यह स्कोर टेस्ट मैच की एक पारी में उसका तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं यह विदेशों में टेस्ट में एक पारी में उसका अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत न्यूजीलैंड विशाल स्कोर का दबाव लेकर उतरी थी। ऐसे में उसको अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ऐसा होने नहीं दिया। पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने टॉम लैथम को पवेलियन की राह दिखाई। पहली पारी की तरह ही लैथम खाता तक नहीं खोल पाए। पहली पारी में शतक जमाने वाले हेनरी निकल्स को प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना शिकार बनाया। वह 59 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 31 रन ही बना सके। इसके बाद कॉन्वे और रचिन ने पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक विकेट नहीं गिरने दिया। कॉन्वे 136 गेंदों पर छह चौके लगाकर डटे हुए हैं। रचिन ने अभी तक 72 गेंदें खेली हैं और तीन चौके मारै हैं।