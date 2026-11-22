स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लंबे समय बाद ऐसी पारी खेली है जिसका इंतजार सभी को था। लंबे समय से पंत का बल्ला शांत था और उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व पर जब उनका बल्ला चला तो फिर रिकॉर्डबुक हिल गई। पंत ने कुछ ऐसा कर दिया जो अभी तक नहीं हुआ था।

पंत ने शानदार शतक जमाया और अपनी टीम को मजबूत किया। उनके शतक के दम पर भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 720 रनों पर घोषित की और कीवी टीम पर 352 रनों की बढ़त ले ली। पंत ने इस मैच में 128 रनों की पारी खेली जिसमें 10 चौके और छह छक्के शामिल रहे। अपनी पारी में पंत ने 153 गेंदों का सामना किया।

पंत बने पहले विकेटकीपर इस शतक के साथ पंत भारत के पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए हैं जिसने सभी सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक जमाया है। उनसे पहले भारत को कोई भी विकेटकीपर यह काम नहीं कर पाया था। इसके अलावा पंत भारत के सिर्फ छठे बल्लेबाज हैं जिसने सेना देशों में शतक जमाया है। उनसे पहले केएल राहुल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर,मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ ने यह काम किया था।