स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की है। तीसरे दिन शनिवार का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 118 रनों की बढ़त ले ली है। इसके बाद अब मेजबान टीम के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने पिच को लेकर रोना शुरू कर दिया है।

भारत के टॉप-5 बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा का स्कोर किया जिसमें से केएल राहुल ने तो शतकीय पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल दो रनों से शतक से चूक गए। यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल ने भी अर्धशतक जमाए। ऋषभ पंत 55 रन बनाकर नाबाद हैं। यह पहली बार है जब भारत के सभी टॉप-5 बल्लेबाजों ने टेस्ट में 50 प्लस स्कोर किया है।

ओरम ने पिच को कोसा तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपने चार विकेट खोकर 486 रन बना लिए हैं और कीवी टीम पर 118 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए। ओरम ने कहा है कि पहले दिन पिच पर 15 एमएम की घास थी जो बहुत ही जल्दी भूरी हो गई। उन्होंने कहा कि यह पिच अपनी तेजी और बाउंस के लिए जानी जाती है जो अभी तक देखने को नहीं मिला है।

तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओरम से पिच और फ्रंटलाइन स्पिनर को न खिलाने को लेकर सवाल किया गया है तो उन्होंने कहा, "यह अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि आप इसका जवाब जानते हो। घास मुद्दा नहीं थी। पिच पर काफी घास थी, लेकिन उसका रंग वैसा नहीं रहा जैसा हमें पसंद था। हां, हम जाल में फंस गए। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है।"

उन्होंने कहा, "शुक्र है कि हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने हमको अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया, लेकिन हम इस पिच पर जिस तेजी और उछाल को देखते आए हैं वो यहां है नहीं। पिच वैसी नहीं निकली जैसा हम चाहते थे। हालांकि, यह इस बात का पूरा जवाब नहीं है कि हम 100 रन पीछे क्यों हैं।"