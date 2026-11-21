स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। वेलिंगटन में 19 नवंबर से हो रहे पहले टेस्ट में भारत के शुरुआती पांच बल्लेबाजों ने 50 या उससे ज्यादा रन बनाए। 94 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत के पांच टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों ने विदेशी सरजमीं पर ये कारनामा किया है।

यशस्वी जायसवाल ने मैच के दूसरे दिन अर्धशतकीय पारी खेली थी। इसके बाद केएल राहुल ने 136 रन बनाए। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन जड़े, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने भी 80 रनों का योगदान दिया। ऋषभ पंत के 50 का आंकड़ा पार करते ही भारतीय खिलाड़ियों ने ये अनोखा रिकॉर्ड बना दिया।

पांच बार हुआ ये कारनामा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा कुल पांच बार हुआ है। हालांकि, शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने विदेश में ये उपलब्धि पहली बार हासिल की है। जायसवाल ने 16 चौकों के साथ 89 गेंदों में 85 रन बनाए थे। वहीं पडिक्कल ने अपनी 80 रनों की पारी में 10 चौके लगाए थे। राहुल ने नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 136 रन जड़े। इसके अलावा, कप्तान गिल ने नौ चौकों और दो छक्के की बदौलत 98 रन बनाए। वहीं पंत अभी भी 62 गेंदों में 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। वो अपनी पारी में पांच चौके और दो छक्के लगा चुके हैं।

भारत ने हासिल की है 118 रन की बढ़त भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद 118 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने चार विकेट खोकर 486 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे।