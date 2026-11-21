स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैंडपेपरगेट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में लगातार बवाल मचा हुआ है। उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में इसे लेकर नए खुलासे किए जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। डेविड वॉर्नर ने भी ख्वाजा के खुलासों का समर्थन किया है। इसका खामियाजा अब दोनों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इन दोनों की नौकरी चली गई है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर थी। दौरे का तीसरा टेस्ट केपटाउन में खेला गया था और इसमें कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़ा गया था। बाद में इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वॉर्नर को भी शामिल पाया गया था। स्मिथ और वॉर्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक साल का बैन लगाया गया था तो वहीं बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगा था।

चली गई नौकरी ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में खुलासा किया है कि इस मामले की जानकारी पूरी टीम को थी। उनके इस खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सवालों के घेरे में है। इस बीच ख्वाजा और वॉर्नर को फॉक्स क्रिकेट कमेंट्री की टीम से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला इस विवाद के पूरी तरह से खत्म न हो जाने तक लिया गया है। फॉक्स क्रिकेट के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए यह सबसे सही कदम है।

फॉक्स क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर स्टीव क्रॉली ने कोड स्पोर्ट्स से कहा, "ताजा हालात को देखते हुए उस्मान और वॉर्नर दोनों को अगले कुछ सप्ताह के लिए हमारे कमेंट्री पैनल से आराम दे दिया गया है। हम हमारी कमेंट्री टीम का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और अलग-अलग मतों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस समय दोनों जिस दबाव से गुजर रहे हैं उसे भी समझते हैं।"