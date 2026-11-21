स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उस्मान ख्वाजा द्वारा किए गए सैंडपेपरगेट-2018 के नए खुलासे और उन्हें डेविड वॉर्नर, कैमरन ब्रैनक्रॉफ्ट से मिले समर्थन के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भूचाल मचा है। इसके केंद्र में टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस हैं। उनके कप्तानी भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला किया है।

ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में खुलासा किया है कि साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर केपटाउन में खेले गए टेस्ट मैच में हुई बॉल टेम्परिंग के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पता था। कमिंस ने अपने बचाव में बयान भी दिया था, लेकिन उनकी कप्तानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में बैठक की जिसमें सर्वसम्मित से फैसला किया गया है कि कमिंस की कप्तानी बरकरार रखी जाएगी।

सीए का फैसला सीए बोर्ड ने इस मामले में बैठक की जिसमें चेयरमैन डेविड बून और सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग शामिल रहे। बोर्ड ने कमिंस को कप्तान बनाए रखने का फैसला किया है। सीए ने बयान में कहा, "सीए बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हितों को ध्यान में रखते हुए बैठक की और इसके भले के संबंध में कदम उठाने का फैसला किया है। इस बैठक में कमिंस की कप्तानी को लेकर उठ रहीं अटकलों के बीच उनको सर्वसम्मित से समर्थन देने का फैसला किया गया है।"

बयान में लिखा है, "सीए के चेयरमैन डेविड बून और सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने शुक्रवार को सिडनी में कमिंस से मुलाकात की और कई मुद्दों पर बात की जिसमें उनके भले, टीम को जरूरी समर्थन और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज पर चर्चा शामिल है।"