स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैंडपेपर गेट मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पैट कमिंस ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस्मान ख्वाजा के दावों को झूठा बताया था और कहा था कि इसके बाद वो इस मामले पर किसी भी तरह के सवालों का जवाब नहीं देंगे। मगर मैथ्यू हेडन का मानना है कि उनका ये हथकंडा भारत दौरे पर सफल नहीं होगा।

हेडन का कहना है कि विरोधी टीम इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और सवालों से ऑस्ट्रेलियाई टीम को परेशान करेगी। कमिंस ने उस्मान के दावों को किया था खारिज सैंडपेपरगेट मामला 2018 का है। उस समय कैमरन बेनक्रॉफ्ट, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ पर कुछ महीनों का सैंडपेपर का इस्तेमाल करने की वजह से सजा मिली थी। हालांकि, अब 8 साल बाद उस्मान ने पुराने पन्नों को फिर खोला और कहा कि इस बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पता था।

इसके बाद पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके सभी दावों को झूठा बतलाया था और आगे इस मामले से जुड़े सवालों का जवाब देने से मना किया है। मगर हेडन का कहना है कि जिस तरह इंग्लैंड सीरीज में मिचेल मार्श से ये सवाल बार-बार कर उन्हें परेशान किया गया। इसी तरह भारत दौरे पर पैट कमिंस के साथ होगा।

हेडन ने कहा, 'कमिंस ने बयान दिया है- "मैं डेढ़ घंटे तक सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इसके बाद मैं इस बारे में कोई और सवाल नहीं लूंगा।" इसका सीधा मतलब यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत आएगी, तो वह 'सैंडपेपरगेट' से जुड़े सवालों के जवाब नहीं देना चाहेंगे—जो कि महज एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है।'