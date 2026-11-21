प्रेट्र, ऑकलैंड। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के अवसर पर खेली जा रही हॉकी सीरीज का दूसरा मैच 2-2 से ड्रॉ खेला। न्यूजीलैंड ने 25वें मिनट में डायलन थॉमस के गोल से बढ़त बनाई, जिसके बाद भारत ने 35वें मिनट में अंगद बीर सिंह के गोल से स्कोर बराबर किया।

न्यूजीलैंड ने 56वें मिनट में सैम हिहा के गोल से फिर से बढ़त हासिल कर ली। भारत ने एक बार फिर शानदार वापसी की। कप्तान संजय ने 57वें मिनट में पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदलकर मैच को 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त किया।

भारत ने जीता था पहला मैच भारत ने 19 नवंबर को तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच 3-2 से जीता था। वह अब रविवार को तीसरे और अंतिम मैच में जीत हासिल करके जीत के साथ दौरे का समापन करने की कोशिश करेगा।