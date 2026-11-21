कप्तान संजय ने आखिरी पलों में गोल दागकर बचाई भारत की लाज, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हुआ ड्रॉ
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मैच 2-2 से ड्रॉ खेला। कप्तान संजय के अंतिम पलों में ने भारत को हार से बचाया।
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प्रेट्र, ऑकलैंड। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के अवसर पर खेली जा रही हॉकी सीरीज का दूसरा मैच 2-2 से ड्रॉ खेला। न्यूजीलैंड ने 25वें मिनट में डायलन थॉमस के गोल से बढ़त बनाई, जिसके बाद भारत ने 35वें मिनट में अंगद बीर सिंह के गोल से स्कोर बराबर किया।
न्यूजीलैंड ने 56वें मिनट में सैम हिहा के गोल से फिर से बढ़त हासिल कर ली। भारत ने एक बार फिर शानदार वापसी की। कप्तान संजय ने 57वें मिनट में पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदलकर मैच को 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त किया।
भारत ने जीता था पहला मैच
भारत ने 19 नवंबर को तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच 3-2 से जीता था। वह अब रविवार को तीसरे और अंतिम मैच में जीत हासिल करके जीत के साथ दौरे का समापन करने की कोशिश करेगा।
तीन मैचों की यह सीरीज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इसकी शुरुआत 1926 में हुई थी, जब दिग्गज मेजर ध्यान चंद की अगुआई वाली भारतीय सेना की हाकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था।
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